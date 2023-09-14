تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.