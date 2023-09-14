بـ5 طعنات.. حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها في المرج

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل قتلت زوجها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمة واستمتعت النيابة إلى عدد من شهود عيان، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد التقارير الطب الشرعي وسبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل لشاب داخل شقته، مصاب بـ5 طعنات متفرقة بالجسد بـ«السكين» أنهت بحياته في الحال.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، تبين بالعثور على جثة شاب كفيف يدعى «سعيد أحمد»، يبلع 39 عاماً، مصابا بـ 5 طعنات بالجسد، ومن خلال التحريات تبين بأن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة.