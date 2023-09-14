أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، عند نفس مستوى أسعار إغلاق أمس الأربعاء، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات، لتسجل مستوى 1913 دولارا .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية)، ليسجل نحو 2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة ليسجل نحو 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 18، فقد سجل نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس حوالي 1466.75 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في اليوم عند مستوى 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 9 فسجل نحو 942.75 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الذهب (والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) في بداية تعاملات اليوم الخميس بنحو 17600 جنيه للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

وانخفضت سعر أوقية الذهب ( وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وهي أحد أهم أدوات الاستثمار) اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 لتسجل نحو 1910 دولارات للبيع، و1908 دولارات للشراء.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2195 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1919 دولارًا، ولامست مستوى 1926 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1923 دولارًا.

وبالنسبة لأسعار الذهب في البورصات العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين الثلاثاء الماضي، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.53% إلى 1,912.10 دولار للأونصة مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.63% إلى 1,934.75 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة نحو 0.21% إلى 23.335 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.2% إلى 908.96 دولار، والبلاديوم 0.7% إلى 1225.79 دولار.