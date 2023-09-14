ضبط عامل بتهمة سرقة مهمات السكك الحديدية في الدقهلية

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين محطة سكة حديد شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل، وذلك بعد تسلله لورش محطة السكك الحديدية وحوش المحطة بمدينة شربين وسرقة قطع فرامل وقطع حديدية مختلفة الأشكال ومسامير خردة خاصة بالسكك الحديدية وبمواجهته اعترف بسرقته للمهمات وجرى إحالته للنيابة العسكرية المختصة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، من اللواء محمد منيرالعدل، مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بتمكن القوة الأمنية التابعة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط "حسين.م.أح"،26 عاما، ومقيم مدينة شربين ، حال تواجده بحوش محطة سكة حديد شربين، وبحوزته 4 قطع فرامل، و2 قطع حديدية مختلفة الأشكال و6 مسمار خردة خصين بالسكة الحديد.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بعد قيامه بسرقتها من مهمات السكك الحديدية.