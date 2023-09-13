جلسة مباحثات مغلقة بين البرهان وأردوغان في تركيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مسار العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وتركيا.

جاء ذلك في جلسة مباحثات مغلقة، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى تركيا.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم أن الجانبين السوداني والتركي، عقدا مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون بين البلدين، حيث تطرق الجانبان لأهمية تقوية علاقات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتركي.