محمد العرابي: مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات والدعم للدول

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع قيادات القوات المسلحة اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا والمغرب يعد تأكيدا لدور مصر الدائم في الوقوف مع الشعوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الخطوات المصرية حتى الآن تقدم على أعلى مستوى وتلبي نداء الشعوب العربية التي واجهت الكوارث خلال الأيام الماضية وهذا الأمر متوقع دائما من مصر.

وأكد العرابي أن مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات والدعم للدول ويعد ذلك منهجا لسياستنا إزاء الكوارث، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد إعادة إعمار المناطق المنكوبة مثلما حدث من قبل في غزة.

وأردف قائلا إن عددا كبيرا من السفراء في مصر أبدوا تقديرهم لقدرة مصر على استقبال النازحين من الدول العربية وممارسة حياتهم داخل البلد دون اللجوء إلى المخيمات التي أقيمت بالفعل في عدد من الدول، وإن الشعب المصري متسامح متقبل للآخرين.