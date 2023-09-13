قافلة طبية مجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي الشيخ زويد

اعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن وصول قافلة طبية مجانية من جامعة الأزهر الي مستشفى الشيخ زويد في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" بتوجيهات من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد أن القافلة الطبية تهدف إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان. بدءا من اليوم الأربعاء ، حتى مساء الجمعة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة أن القافلة تضم التخصصات التالية: «رمد، أطفال، جلدية، نساء وتوليد، وامراض نساء، أنف أذن وحنجرة، باطنة، مسالك، عظام، جراحة عامة، وجهاز هضمي، نفسية وعصبية، مخ واعصاب تحاليل اسنان ».

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام تالى أن الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وفي حال وجود حالات تحتاج إجراء أي عمليات سيتم تحويل الحالات الي مستشفى جامعة الأزهر لإجراء العمليات، والعمل على تقديم العلاج المجاني بالكامل.