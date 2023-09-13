نائب محافظ أسوان تترأس اجتماع مستثمري المنطقة الصناعية بالعلاقى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس اجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو احتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية .

خلال الاجتماع أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة حيث سيتم تصميم لوحة (plc) والمستخدمة لرفع وخفض الجهد مما يساهم فى وضع حل جذرى لمواجهة أى مشاكل لقطع المياه حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتوريد الطلمبات والمواتير الخاصة بها الأسبوع القادم .

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل المحبس الرئيسى بمدخل البوابة رقم ( 2 ) بجوار محطة الرفع بنظام الورادى كحل مؤقت ،لحين الإنتهاء من عمل اللوحات (plc) ، ومن المقرر أن يتم عقد الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول .

IMG-20230913-WA0023

IMG-20230913-WA0022