بـ6 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل لعب أطفال بمطار القاهرة الدولي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بوجود طرد بريدى" بداخله ملابس وألعاب أطفال"، قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرد المشار إليه، وبالتفتيش عُثر بداخله على كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلو جرام "مخفاة داخل جسم الطرد البريدى".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6،000،000 ستة مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.