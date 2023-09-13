مجموعة السبع تدين الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية

أدان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، إجراء روسيا "انتخابات زائفة" على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة في دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم.

ونوهت مجموعة السبع في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية إننا ندين بشكل لا لبس فيه إجراء انتخابات زائفة أجرتها روسيا على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة في دونيتسك وخيرسون ولوهانسك ومقاطعات زابوريزهيا وشبه جزيرة القرم حيث ان هذه الانتخابات الصورية تمثل انتهاكا آخر لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة.

وليس لدى روسيا أي أساس مشروع لأي تصرفات من هذا القبيل على أراضي أوكرانيا وأضافت مجموعة السبع أن الانتخابات الصورية هي ممارسة دعائية تهدف إلى إضفاء الشرعية على استيلاء روسيا غير القانوني على الأراضي الأوكرانية حيث أجرت روسيا ما يسمى الانتخابات لإدارات الاحتلال المحلية في الأجزاء المحتلة مؤقتًا من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون في أوكرانيا، بالإضافة إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي.