مجانًا.. تعرف على الأفلام الدولية المشاركة فى ملتقى أولادنا

يعرض الملتقى السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي تنظمه مؤسسة "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، أفلاما سينمائية دولية بسينما الحضارة بأرض دار الأوبرا المصرية فى الخامسة مساء يوميا اعتبارا من السبت 23 وحتى الخميس 28 سبتمبر.

فيما يلي نستعرض الأفلام التي سوف يتم عرضها وتأتي كالتالي: غصن الزيتون - اسمعك بقلبى - رشيد محل الذاكرة (مصر)، فوضى الرحلة المدرسية (ألمانيا)، باتسوى - لاعب البيسبول - الغرفة الزرقاء (الفلبين)، بيرليميس (البرازيل)، العظماء الثلاثة (فرنسا)، حلم ليلة شتاء (بيلاروسيا)، استراحة الفضاء (نيجيريا)، حكاية البراد السحرى (زيمبابوى)، تالابانكان (اسواتينى)، سلام فينكى - مونتن مونتو - النسر - الاصدقاء الثلاثة (الهند)، ايمبيلو (جنوب افريقيا)، نثاتيسى (ليسوتو)، المرايا (لبنان)، سينيبيجا (بوركينا فاسو).

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 4 شخصيات هم، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة وتنطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأوبرا الكبير .

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

تضم الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، ، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

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