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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة الإنجيلية تشارك بيوم في حب مصر بالمنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بفعالية يوم في حب مصر، والتي يعقدها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة ، مساء اليوم باستاد جامعة شبين الكوم . 

 

وتشارك الهيئة من خلال مبادرة ازرع ، بمشاركة ٢٥٠٠ مزارع من محافظة القليوبية في الاحتفال من مستفيدي المرحلة الأولى

 

من جانبها قالت  مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية خلال تصريحات اعلامية لها: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى  وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح

واكدت أن التحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

 

 

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التحالف الوطني للعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنمية رئيس قطاع التنمية المحلية مؤسسات المجتمع المدني مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
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