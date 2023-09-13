الهيئة الإنجيلية تشارك بيوم في حب مصر بالمنوفية

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بفعالية يوم في حب مصر، والتي يعقدها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة ، مساء اليوم باستاد جامعة شبين الكوم .

وتشارك الهيئة من خلال مبادرة ازرع ، بمشاركة ٢٥٠٠ مزارع من محافظة القليوبية في الاحتفال من مستفيدي المرحلة الأولى

من جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية خلال تصريحات اعلامية لها: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح

واكدت أن التحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

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