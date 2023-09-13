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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"فنجان قهوة وسط الطبيعة".. هشام ماجد يشارك جمهوره أحدث ظهور على "إنستجرام"

هشام ماجد
هشام ماجد
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نشر الفنان هشام ماجد  فيديو جديد له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".

https://www.instagram.com/reel/CxIpBHgtSDy/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهر ماجد من خلال الفيديو يحتسى القهوة، وسط الطبيعه الجبلية الساحرة على أنغام المطربة اللبنانية فيروز، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على الفيديو.

يذكر أن هشام ماجد قدم الجزء الرابع من المسلسل الكوميدي "اللعبه ٤ دورى الأبطال"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، بطولة هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، سامى مغاورى، عارفه عبدالرسول، والإخراج معتز التونى.

هشام ماجد شيكو فيروز اللعبة سامي مغاوري
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