مبادرة "حياة كريمة" تبدأ توزيع شنط المواد الغذائية لـ20 ألف أسرة بأسوان

استكملت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة نجاحاتها المتواصلة لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ببدء توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر المستهدفة بواقع 20 ألف أسرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

من جانبه أكد محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم إتباع كل عناصر الشفافية والعدالة لتوزيع شنط المواد الغذائية المهداة من وزارة الأوقاف بإجمالى 100 طن لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية فى مكان إقامتهم من المدرجين بكشوف تكافل وكرامة بمحافظة أسوان ووفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة الوزارة .

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الإجتماعى لجميع المؤسسات لخدمة أفراد المجتمع الأسوانى.

IMG-20230913-WA0011