لفشله فى تسفيرهم.. ضبط 3 أشخاص اختطفوا سائق وقيدوه بالسلاسل فى الدقهلية

القى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، القبض على شخصين بعد قيامهما باختطاف سائق وحجزه بمخزن خردة بقرية ميت ناجي بمعاونة شخص آخر جرى ضبطه فى وقت لاحق، وذلك بعد تحصله على مبلغ 350 ألف جنيه منهم مقابل تسفيرهم الى إيطاليا وفشله فى ذلك.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "مريم.م.ح.إ"،21 عاما، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة المرج محافظة القاهرة، بتغيب زوجها "ماهر.ع.س"، 27عاما، سائق، عقب مقابلته شخصان بمحل إقامتهما منذ اسبوع تلقيها اتصالا من زوجها يفيد باختطافه وحجزه بمخزن خردة بقرية ميت ناجي بنطاق المركز.

بتقنين الإجراءات جري تحديد المخزن وتبين أنه ملك "محمد.ا.م.إ"، وشهرته "عصفورة"، بمداهمة المخزن تبين تواجد المحرر بشأنه بلاغ باختطافه مقيد بسلاسل حديدية واقفال وبرفقته مالك المخزن وشخص أخر يدعى "محمود.ي.ا.ع"،27 عاما، حداد.

بضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب واقعة اختطاف الشخص بالإشتراك مع "محمد ع".ا"،26 عاما، جري ضبطه فى وقت لاحق لتنفيذ حكم قضائي، وذلك بعد ان تحصل المجني عليه منهم على مبلغ 350 ألف جنيه منذ حوالي 5 أشهر نظير تسفيرهم الى دولة ايطاليا واكتشافهما نصبه عليهم فقاموا بالتوجه الى مسكنه بمنطقة المر واصطحابه الى مخزن لحين رده المبلغ الذي تحصل عليه منهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.