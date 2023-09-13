اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والطب البيطرى بالبحيرة يكرمون الأمين العام للنقابة

كرم مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والطب البيطرى بالبحيرة، برئاسة المهندس أحمد منازع سليمان، اليوم الأربعاء، عايدة عبد المطلب الديب أمين عام اللجنة ومدير الشئون الادارية بمناسبة بلوغها سن المعاش.

وذلك بحضور المحاسب غادة عمارة نائب رئيس اللجنة والمحاسب عادل حجازى أمين الصندوق وعبير الجمسى عضو اللجنة، وذلك بإهدائها شهادة تقدير وبعض الهدايا العينية، تقديرا واحتراما لها ولما قامت به من خدمات جليلة أثناء فترة خدمتها كمدير للشئون الادارية بمديرية الزراعة بالمحافظة وأمين عام لنقابة العاملين بالزراعة والطب البيطرى على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس أحمد منازع سليمان، أنها قد أثبتت للجميع أنها كانت بحق على قدر المسؤولية والأمانة، وأنها خير من تولت هذا الموقع، قائلا: شكرًا لكى على جهودك الرائعة، وعلى عملك وتعاونك وأمانتك، ونتمنى من الله أن يمتعك بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في جهودك المبذولة والمخلصة وأن يجازيكى خير الجزاء، فأنتى أفضل من أدى عمله بإتقانٍ وإخلاص، وأنتى خير من حمل الأمانة، ونعتقد أن من سيتولى المسئولية من بعدك سيبذل مجهود كبير جدا حتى يصل لما وصلتى إليه.