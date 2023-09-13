ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انضم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، منذ قليل استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.
ولحق “معلول” ببعثة المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني، والتي حقق فيها نسور قرطاج الفوز على الفراعنة بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس الثلاثاء على ملعب “الدفاع الجوي”.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

التونسي علي معلول النادي الاهلي بعثة الفريق في المملكة اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الافريقي
ads