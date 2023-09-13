السوبر الأفريقي.. علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

انضم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، منذ قليل استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق “معلول” ببعثة المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني، والتي حقق فيها نسور قرطاج الفوز على الفراعنة بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس الثلاثاء على ملعب “الدفاع الجوي”.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.