كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في عصابة عظيمة

أعلن الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في فيلمه الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة، للفنانة إسعاد يونس .

وأكد كريم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة إسعاد يونس موضحا تفاصيل دوره بالفيلم ، حيث يتعرض كريم لعملية نصب كبيرة ، ويتم الاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس على تشكيل عصابة ليتم استرداد حقه مرة تانية ، في مواقف مليئة بالكوميديا .

الفيلم من تاليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان .

على صعيد متصل يشارك كريم في فيلم كتف قانوني مع الفنانة هالة صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.