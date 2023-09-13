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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في عصابة عظيمة

كريم عفيفي
كريم عفيفي
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أعلن الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في فيلمه الجديد، والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة، للفنانة إسعاد يونس .

وأكد كريم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة إسعاد يونس موضحا تفاصيل دوره بالفيلم ، حيث يتعرض  كريم لعملية نصب كبيرة ، ويتم الاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس على تشكيل عصابة ليتم استرداد حقه مرة تانية ، في مواقف مليئة بالكوميديا .

 الفيلم من تاليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان .

على صعيد متصل يشارك كريم  في فيلم كتف قانوني مع الفنانة هالة صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

كريم عفيفي اسعاد يونس عصابة عظيمة
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