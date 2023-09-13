طلاب طيبة التكنولوجية بالأقصر يشاركون في ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية

شارك عدد من طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، في ورشة عمل تحت عنوان "كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي"، بمكتبة مصر العامة، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضح آدم، أن الطلاب تدربوا في الورشة التي استمرت يومين وحاضرت فيها فاطمة عبدالمعطي، من فريق الموارد البشرية بهيلتون، على أهم البيانات الأساسية عند كتابة السيرة الذاتية، وكيفية تلاشى الأخطاء الشائعة عند كتابتها، وبيانات التواصل، والأهداف الوظيفية، والخبرات، والمؤهلات الأكاديمية، والمهارات الاجتماعية، والتخصصية، الانجازات المهنية، والدورات التدريبية؛ وفق معايير عالمية متعدّدة، وكذا التحضير الناجح والفعّال؛ لاجتياز مقابلة العمل، وكيفية الإجابة عن مختلف الأسئلة المتوقعة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الورشة تستهدف تعريف وتأهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، وتوفير الفرصة للطلاب؛ لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة، والتدريب على مهارات القيادة، بما يعزز جهود الجامعة، ومساهمتها في المبادرات الرئاسية؛ لتعزيز المهارات، وربط الجامعات بسوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم العديد من ورش العمل في مجالات كتابة السيرة الذاتية، وغيرها من التدريبات والمهارات التي يحتاجها الطلاب.

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