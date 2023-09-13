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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 3 سوريين في انفجار لغمين أثناء محاولة التسلل للأراضي اللبنانية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 سوريين نتيجة انفجار لغمين أرضيين في الجانب السوري من الحدود مع لبنان، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية اليوم /الأربعاء/ عند الحدود الشمالية.
وأكد الجيش اللبناني أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.
وكان الجيش اللبناني قد أحبط على مدار الأسابيع الماضية محاولات لتسلل آلاف السوريين عبر الحدود البرية بين لبنان وسوريا فيما خصصت الحكومة اللبنانية جلسة حكومية لمناقشة هذه الظاهرة ووجهت باتخاذ عدد من الاجراءات الأمنية والتنفيذية والدبلوماسية.
 

الجيش اللبناني إصابة 3 سوريين تسلل غير شرعي
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