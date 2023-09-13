القبض على المتهم بسرقة المساكن والمتاجر بالعبور

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل وراء ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ والمفاتيح المصطنعة بمدينة العبور، وبمواجهته اعترف باتكاب 9 وقائع سرقات وجرى ضبطها وتحرر محضر بالواقعة.



كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وبعض المنشآت التجارية للسرقات ليلًا عن طريق المفاتيح المصطنعة وتسلق المنافذ.

اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالبلاغات وجرى تشكيل فريق بحث توصل الى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات للمساكن والمتاجر بأسلوبي "تسلق المنافذ والمفتاح المصنع، عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله مالك محل مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية" جرى ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.