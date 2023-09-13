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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية بمخاطر التدخين والإدمان"

ندوة تثقيفية بعنوان
ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية بمخاطر التدخين والإدمان"
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نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية بمخاطر التدخين والإدمان".
 في نفس السياق قام قطاع التدريب بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان “التوعية بمخاطر التدخين والإدمان” لعدد من المجندين وطلبة معاونى الأمن والأفراد بمقر الإدارة العامة للتدريب والتى شهدت مناقشات حول التوعية بمخاطر التدخين والإدمان ومدى خطورتهما والتأثيرات السلبية لهما.

كما تم عرض فيلم تسجيلي تضمن التعريف بمخاطر المخدرات والإدمان وتأثير وأسباب الوقوع فى إدمانها وآثارها على الفرد والمجتمع فضلاً عن الأمراض الخطرة الناتجة عنها.
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لا سيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع. 
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية بمخاطر التدخين والإدمان"

ندوة 5
ندوة 5
ندوة
ندوة
التدخين والإدمان الداخلية
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