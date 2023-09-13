تحرير 205 محاضر تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عدة حملات مفاجئة خلال اليوم الاربعاء، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن تحرير (205) محاضر تموينية تنوعت ما بين (100) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (105) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي، ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بمركز السادات لحيازته 5 أطنان سكر و 20 طن دقيق فاخر و500 كجم زيوت نخيل مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة بشارع السنترال بمدينة منوف لعرضه وبيعه سجائر بدون مستندات دالة على مصدرها.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وذلك على الأرقام 2174037 -2174039، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.