ثقافة أسيوط تستعد لختام النشاط الصيفي

شهد فرع ثقافة أسيوط، عددا من الفعاليات استمرارا للأنشطة الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

قدم قصر ثقافة أسيوط ورشة إعداد ممثل مسرحي، تحدث خلالها الفنان علاء مالك، عن عناصر الفن المسرحي، ومبادئ الأداء التمثيلي الحركي للأطفال، هذا إلى جانب التدريب على العرض المسرحي استعدادا للحفل الختامي لأنشطة نادي الطفل المقامة ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، تلى ذلك ورشة حكي حول كيفية التعامل مع الآخر إشراف رشا أبو العلا.

بينما قدمت أميرة عبد الرحيم ورشة حكي حول أهمية ممارسة الرياضة وفوائد الغذاء الصحي، لأطفال مكتبة آل عابدين بموشا.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذة من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نفذ قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة فنية لتعليم الأطفال أساسيات رسم البورتريه تدريب الفنانة ولاء فرحات، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة عرض مسرح عرائس بعنوان "مبروك ولبلب" للفنان محمد عبد المجيد وإخراج عمرو حمزة.

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