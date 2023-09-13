أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ270 ألفا و350 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 270 ألفا و350 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و584 دبابة و8 آلاف و792 من المركبات المدرعة و5 آلاف و902 من النظم المدفعية و766 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و517 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و444 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 884 من المعدات الخاصة و4 آلاف و650 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأربعاء إن 4 مدنيين أُصيبوا جراء 85 هجومًا عسكريًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "أن الجيش الروسي أطلق 531 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ جراد والطائرات بدون طيار والدبابات والمروحيات على المنطقة، كما أطلق صاروخ كروز واحدا، وكان من بين ذلك 11 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن المناطق السكنية في بلدات المنطقة تعرضت لإطلاق نار مكثف وكذلك مبنى مؤسسة تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة في منطقة خيرسون وأراضي إحدى الشركات.

وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني صباح اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 3 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد" 131/136" كانت تُحلق فوق الإقليم في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صباح اليوم عن تدمير 32 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد "131/136" فوق منطقة أوديسا الليلة الماضية، بينما ضرب الجيش الروسي البنية التحتية للميناء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

