السوبر الأفريقي.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023 للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي، بينما يخوض اتحاد العاصمة مباراة السوبر بعد تتويجه بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني.

القنوات الناقلة بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي على شبكة قنوات bein sport الناقل الحصرى لجميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدا قناة bein sport Hd 6.

الأهلى الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقى

ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب 8 مرات، وخسر الشياطين الحمر اللقب في مناسبتين، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.