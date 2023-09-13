اليوم.. جلستان متخصصتان للحوار الوطني للخروج ببعض التوصيات ورفعها لرئيس الجمهورية

يعقد الحوار الوطني اليوم الأربعاء 13 سبتمبر جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وذلك لبلورة بعض المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنظر الجلسة الأولى سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

كما تأتي الجلسة الثانية، لمناقشة قضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية” ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه خلال أيام ستكون هناك جلسة متخصصة في الحوار الوطني، لبلورة المقترحات الخاصة بتمكين الشباب، والذي بدأ بتخصيص نحو 15 ألف مقعد في المجالس المحلية للشباب والمرأة، وهي نسبة كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا بد من العودة للعمل العام في الجامعات بين الشباب، في الفن والثقافة والسياسة، دون وجود للأحزاب في الجامعة، لكن عبر العمل العام، فلا بد من سد هذه الفراغات، الشباب لديه طاقة إبداعية وطاقة اعتراضية ويجب احتواء هذه الطاقة في عالم واقعي بعيدا عن خطورة العالم الافتراضي.