اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاربعاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة علي مناطقةمن الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 28 درجة .