تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، حالة من التباين الملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، التي ترصد حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري في مصر لحظة بلحظة.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تليوم ، فى البنك المركزي المصري عند نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر العملة الاوروبية الموحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.03 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

بينما سجل الجنيه الاسترليني ، امام نظيره المصري ، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.43 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع.

و جاء متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء ، نحو 34.55 جنيه للشراء و34.71 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.98 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء ، و 8.25 جنيه البيع

و سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء ، و 8.25 جنيه للبيع .

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.87 جنيه للشراء و100.31 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي 8.40 جنيه للشراء ، و 8.43 جنيه للبيع



فيما وصل سعر الدرهم الاماراتي في مصرف أبوظبي الاسلامي 8.41 جنيه للشراء ، و 8.43 جنيه للبيع .

سجل متوسط سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم ، فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.