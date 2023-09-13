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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المطار الفضائي من إقليم بريموري، حيث شارك، أمس الثلاثاء، في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي.

وتحدث بوتين وكيم جونغ أون لفترة وجيزة خلال الاجتماع.

وبعد ذلك سيجري بوتين وكيم جونج أون مفاوضات سواء بمشاركة الوفود، أو ربما وجها لوجه. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية
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