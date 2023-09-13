تعرف على القديس أماتو ريميريمونت الناسك في ذكري وفاته

تحيي اليوم الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى وفاة القديس أماتو ريميريمونت الناسك.

أصل الكلمة: أماتو بمعنى عزيز، محبوب ، باللغة اللاتينية ولد أماتو ريميريمونت في مدينة غرونوبل في عام 570م لعائلة غالو الرومانية النبيلة .

فأرسله والده ‘ليودورو إلى دير أغونوم للدراسة وتلقي العلوم الإنسانية ، وعندما أنتهي من الدراسات أراد الالتحاق بالرهبنة ، فقبل طلبه، وأنتهي من تحصيل الدراسات الروحية ، أبرز نذوره الدائمة.

وسيم كاهناً ،ولتعلقه بحياة التنسك بني له قلاية صغيرة خلف الدير حيث أمضى بها أكثر من ثلاثين عامًا، . بينما كان يعيش بمفرده، قام بزراعة حديقة نباتية صغيرة لكسب رزقه. قام بالعديد من المعجزات ، بما في ذلك أوجد نبع ماء لإراحة الرهبان من مجهود جلب الماء له, في عام 614م تقابل مع القديس أوستاسيو الذي أقنعه بالعودة معه إلى الدير الذي أسسه القديس كولومبان في لوكسويل.

القصة التي كثيرا ما تُروى عن أماتو تتعلق بسيدًا إقطاعيًا من الميروفينجيان يدعى روماريكو ، كان يتناول العشاء معه وسأله: "ماذا علي أن أفعل لأتمكن من الحصول على الحياة الأبدية؟"، كرر أماتو إجابة يسوع للشاب الغني: "اذهب ، بِع ما عندك ، أعطه للفقراء ثم تعال واتبعني ". أخذ النبيل روماريكو هذه الكلمات على محمل الجد ، فحرر عبيده ، وتبرع بثروته ، باستثناء ممتلكاته في حبندوم على نهر موزيل ، للفقراء والكنيسة ، ثم دخل دير لوكسويل. في وقت لاحق في حوالي عام 620، استغل الملكية لتأسيس دير هابندر للرهبان ودير أخر قريب منه للراهبات.

الذي يتبع قانون القديس كولومبان ، فكان أماتو أول رئيس للدير. فكان أماتو يزرع السلام بين المتخاصمين من أهل القرى المجاورة، ويزور المرضي ويعطي المسحة المقدسة للمحتضرين. ومرشداً روحياً للرهبان والراهبات. فمكث بقية حياته في قلاية صغيرة يقوم بزارعة الخضراوات ، ويرعى خلايا نحل في دير الراهبات ، ويشارك في الجوقة أيام الأحد والأعياد.

تميز القديس أماتو ، الكاهن ورئيس الدير ، بالتقشف والصوم والرغبة في العزلة ، الي ان توفي في 13 سبتمبر 630م في الدير الذي أسسه مع القديس روماريكو . ظهر عدة مرات بعد وفاته وهو يقوم بالعديد من المعجزات ، وتم نقل رفاته داخل كنيسة سانتا ماريا. فاعلنه قديساً البابا لاون التاسع في 3 ديسمبر 1049م