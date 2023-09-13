شنق نفسه.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بأكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ( مشنوقا)، أحد العقارات بدائرة قسم أول أكتوبر، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث وأهلية المتوفي، لمعرفة إن هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

شنق نفسه



وأفادت التحريات الأولية أن الشاب المتوفي، "محمد. ب" 35 سنة، كان يرتدي ملابسه بالكامل ، علاوة على أن جثته كانت تتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات المنزل.

ورجحت التحريات تخلص الشاب من حياته شنقا، وذلك لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.



جثة تدلى من سقف

كانت مباحث قطاع أكتوبر، تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب تدلى من سقف غرفته، داخل مسكنه بأحد العقارات بدائرة قسم أول أكتوبر.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر ووكيله الرائد محمد فودة تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

