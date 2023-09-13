محافظ أسوان يناقش سُبل تعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الإستثمار، والدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة .

وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، وهو الذى يتكامل مع تأكيد القيادة السياسية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم فى إطار حرص الدولة على دمج الإقتصاد غير الرسمى ، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين .

وخلال اللقاء قام اللواء أشرف عطية بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقى ، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ، وهو الذى يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التى تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافى والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية ، مشيراً إلى أهمية وجود إستراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام ، والتشبيك بين المنتجين، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالى الكفاءة .

فيما استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التى أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والابتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب .

وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ أسوان تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قدم المحافظ درع المحافظة والهدايا التذكارية لأعضاء المبادرة عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء.

IMG-20230912-WA0076

IMG-20230912-WA0077

IMG-20230912-WA0074

IMG-20230912-WA0073

IMG-20230912-WA0071

IMG-20230912-WA0072