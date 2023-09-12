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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 قرارات من النيابة بشأن العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه داخل شقته بمنطقة الهرم، جاء ذلك عقب الإنتهاء من تشريح الجثة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي جاءت لتؤكد أن المتوفى اعتاد تناول المخدرات، ويوم الواقعة تناول جرعة زائدة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتج عنه وفاته.
يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة الهرم،كان قد تلقي إشارة من غرفة عمليات  النجدة تشير إلي العثور على جثة شاب متوفيا داخل شقته بمنطقة الهرم.
علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي  "م.ع."  وأنه توفي نتيجة تناوله  جرعة زائدة من المخدرات دخل على إثرها في هبوط حاد في الدورة الدموية فارق معها الحياة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة  وتحرر محضر بالواقعة.

3 قرارات الأجهزة الأمنية الدورة الدموية العثور على جثة شاب
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