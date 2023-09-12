اقرأ غدًا في "البوابة"| دعم الأشقاء.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

صفقة مع الإرهاب.. واشنطن تفرج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران مقابل تبادل أسرى

مفاوضات حساسة.. الصواريخ والدبابات والغواصات النووية تتصدر مباحثات كيم جونج أون وبوتين

دعم الأشقاء.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا

مأساة وكارثة إنسانية ليبية

زلزال الحوز.. 2862 وفاة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين

"شكري" يؤكد لـ"بوريطة" دعم القاهرة وتضامنها الكامل مع الرباط

متمردون سابقون من الشمال يعلنون الحرب على المجلس العسكري في مالي