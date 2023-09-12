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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة"| دعم الأشقاء.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

صفقة مع الإرهاب.. واشنطن تفرج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران مقابل تبادل أسرى
مفاوضات حساسة.. الصواريخ والدبابات والغواصات النووية تتصدر مباحثات كيم جونج أون وبوتين
دعم الأشقاء.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا
مأساة وكارثة إنسانية ليبية
زلزال الحوز.. 2862 وفاة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين
"شكري" يؤكد لـ"بوريطة" دعم القاهرة وتضامنها الكامل مع الرباط
متمردون سابقون من الشمال يعلنون الحرب على المجلس العسكري في مالي

السيسي بوتين ليبيا
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