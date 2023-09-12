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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبدالله: سفاح الجيزة عمل فنى له جمهوره

محرر البوابة نيوز
محرر البوابة نيوز أثناء حوار الفنان صلاح عبدالله
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أكد الفنان صلاح عبدالله أن مسلسل سفاح الجيزة من نوعية الأعمال الفنية التى لها جمهورها الخاص، وأن أعمال الجريمة والتشويق والغموض معروفة فى كل سينما ودراما العالم.

وتابع عبدالله "أنا فى المسلسل فى عرف الفن "ظهور خاص"، ولكنه شخصية محورية فى الأحداث فهو من يفتح الباب لسلسال الجرائم، إلى جانب فريق العمل والورق والإخراج والأبطال، المنظومة كلها من جعلتنى أشارك وأقبل الدور".

وعن خوفه من النقد للطبيعه الدموية بالمسلسل علق "ليست المره الأولى أشارك فى أعمال مثل تلك النوعية، إلى جانب أن أعمال الجريمة والغموض هى نوع من أنواع الفن الذى يقدم ويلاقى نجاح كبير، لم أتردد ولم أخشى وخاصة ونحدد نحدد الفئة العمرية فى التنويه قبل عرض الحلقات".

وإختتم صلاح عبدالله "أحمد فهمى مبهر فى تغغير جلده فنيا ورائع وممتاز، والبدايه بجرأة شديدة فى دور صعب كثيرا، وهو متقن له ببراعة وممسك بأدواته كفنان، وخير تقديم له بعيدا عن الكوميديا".

صلاح عبدالله سفاح الجيزة سينما الجريمة أحمد فهمي
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