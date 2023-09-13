إيهاب جلال يعد بتصحيح أخطاء الماضي ويتعهد بالمنافسة في الموسم الجديد

عقد عماد سليمان، نائب رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، عدة جلسات فى الأيام الأخيرة مع مسئولي اتحاد الكرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وكذلك تخفيض مديونية قلعة الدراويش لدى الجبلاية.

وصرح عماد سليمان، بأن هناك خطوط اتصال مستمرة مع المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، لاطلاعه على آخر تطورات مفاوضاته مع اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة قبل غلق باب القيد.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، البدء فى تسديد مديونيات النادي لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

الإسماعيلى سيقوم بإرسال من يمثله خلال الأيام القليلة المقبلة للاتحاد المصرى، من أجل جدولة ديون النادى، ليتم استكمال إجراءات قيد اللاعبين.

وطلب مسئولو الجبلاية من الإسماعيلى، تسديد ديونه حتى يستطيع تسجيل اللاعبين فى القائمة الإضافية.

على الجانب الآخر، سوف يقوم مجلس إدارة النادى بصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى، قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز، حيث تسلم الدراويش 10 ملايين جنيه، وهو جزء من قيمة بيع باهر المحمدى لاعب الفريق السابق إلى المصرى البورسعيدى.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى قد قام بتعيين على أبو جريشة فى منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى.

وقرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تعيين على أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة نظرا لخبراته وتجاربه، وعماد سليمان نائبا له لشئون الفريق الأول دون مقابل، ولهما الحق فى إضافة من يرونه.

وقرر مجلس ادارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة لمحامي مصر ونقيب المحامين بالإسماعيلية السابق مستشارا قانونيا للنادى متطوعا بدون أجر بناء على رغبته وذلك للقضايا المحلية.

ويتمتع المستشار القانونى للإسماعيلى بخبرات متراكمة فى الشئون القانونية والقضائية ستسهم فى التعامل بشكل أفضل فى هذا الملف.

وصرح فرج عمران نائب رئيس النادى الإسماعيلى، بأن إيهاب جلال المدير الفنى وعدنا بتعديل وضعية الفريق خلال الموسم المقبل، بعد معاناته فى الموسمين الماضيين.

كما وافق إيهاب جلال على تخفيض عقده مع النادى، وكذلك بعض اللاعبين وافقوا على هذا الأمر.

وأتم تصريحاته قائلا: «عبد الرحمن مجدى حسم موقفه ولن يرحل عن الإسماعيلى فى الموسم الجديد».

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» قد أوقف قيد التعاقدات فى الإسماعيلى 3 فترات، لحين سداد مستحقات لاعبه التونسي السابق نور الزمان الزموري.