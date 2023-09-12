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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع طاجيكستان

حسين إبراهيم طه
حسين إبراهيم طه
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية تعزيز العلاقات بين المنظمة وطاجيكستان، مشيرا إلى أن المنظمة تولي أهمية لطاجيكستان ومنطقة آسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ في جدة بالمندوب الدائم لطاجيكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي أكرم كريمي، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، جدد أكرم التأكيد على دعم بلاده المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي وأنشطتها.

وفي السياق، استقبل حسين إبراهيم طه، المندوب الدائم لباكستان لدى المنظمة السفير سيد محمد فؤاد شير، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال المنظمة، إلى جانب أنشطة التعاون بين الجانبين.

منظمة التعاون الإسلامي العلاقات طاجيكستان
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