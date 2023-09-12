مدير إدارة أسوان التعليمية تشهد ورشة عمل صقل مهارات الإخصائي الاجتماعي

شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، ورشة عمل صقل مهارات الإخصائي الاجتماعى للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمدرسة العقاد الثانوية ومدرسة أسوان الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور سلمى محمود الموجه العام، وسحر عنتر الموجه الأول، فى إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

جدير بالذكر أن ورشة العمل بدأت من يوم الأحد ٢٠٢٣/٩/١٠ إلى الثلاثاء ٢٠٣٣/٩/١٢ ،جماعات النشاط ( جماعة الخدمة العامة - جماعة الهلال الأحمر - جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرى - جماعة مناهضة التدخين والمخدرات - جماعة الرحلات) مدربا بمدرسة العقاد ( بلال شحتو - ماجدة عابدين - احمد فتحى )، ومدربا اليوم بمدرسة اسوان الثانوية بنات ( سميرة حسنون - محمود هاشم).

وفى نهاية الجولة قدمت اللجان التحية للجميع مع أطيب التمنيات لهم عامًا دراسيًا موفقًا.