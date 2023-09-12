3 مشاركات ولقب وحيد.. تاريخ الزمالك في الكونفيدرالية قبل مواجهة بطل جيبوتي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفيدرالية، ويسجل الفريق الأبيض مشاركته الرابعة في الإفريقية بمسمها الحديث.

وتطير بعثة الزمالك، غدًا إلى تنزانيا، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جاءت مشاركة الزمالك الأول في بطولة كأس الكونفيدرالية، موسم 2015، وودع المنافسة على يد النجم الساحلي التونسي، بعد الخسارة ذهابًا بخمسة أهداف مقابل هدف، والفوز إيابًا بثلاثة دون رد.

وشارك الزمالك للمرة الثانية، موسم 2018، وودع البطولة من الباب الضيق، بعد الخروج من الدور الأول عللا يد ويلايتا ديشا الإثيوبي، عقب الخسارة ذهابًا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابًا في بنفس النتيجة، لكنه خسر بركلات الترجيح 4-3.

وفي المشاركة الثالثة، نجح الزمالك في تحقيق لقب البطولة للمرة الأولى، تحت قيادة المدرب السويسري كريستين جروس، عام 2019، وفاز الفريق الأبيض بلقب البطولة بعد الخسارة ذهابًا أمام نهضة بركان بهدف، والفوز بالنتيجة ذاتها إيابًا، ليحسم لقب البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاض وديتين خلال المعسكر المغلق، وفاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الاثنين.شش