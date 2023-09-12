سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.. صور

شهدت محافظة القاهرة منذ الصباح الباكر، نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وحدائق حلوان.

كما تشهد درجات الحرارة انحفاض طفيف على أغلب الأنحاء ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

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