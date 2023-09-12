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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.. صور

سقوط أمطار على حدائق
سقوط أمطار على حدائق حلوان
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شهدت محافظة القاهرة منذ الصباح الباكر، نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وحدائق حلوان.

كما تشهد درجات الحرارة انحفاض طفيف على أغلب الأنحاء ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

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امطار خفيفة سقوط أمطار خفيفة اعصار دانيال
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