مجلس مدينة مطروح يحذر المصطافين من عدم السباحة بالشواطئ المفتوحة

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة على جميع الشواطئ المفتوحة، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج في شواطئ عجيبة وأم الرخم وعلى طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة.

جاء ذلك وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية لوصول العاصفة "دانيال" للمدينة، وانتشار للسحب والرياح المحملة والمثيرة للأتربة، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات بحمام كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، بسبب اجتياح العاصفة دانيال للمدينة القادمة من غرب مرسى مطروح.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي أن وجدت من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس المدينة تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، بعد تعرض المدينة لأمطار متوسطة متقطعة، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأكد عبد المجيد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد على مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

مجلس مدينة مطروح يحذر المصطافين من عدم السباحة بالشواطئ المفتوحة

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