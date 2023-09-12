لقاح علاجي جديد لمرضى سرطان الرئة

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية أوزيه إيميونوثيرابوتيكس، نتائج إيجابية للقاحها العلاجي "تيدوبي" لمرضى سرطان الرئة المتقدم، والذى يؤدى إلى انخفاض خطر الوفاة مقارنة بالعلاج الكيميائي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة "أنالز أوف أونكولودجي" للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية وهي المرحلة السابقة لطرح اللقاح وأن "44.1% من هؤلاء المرضى كانوا لا يزالون على قيد الحياة بعد عام واحد من بدء العلاج في المجموعة التي تتلقى اللقاح في حين أن 27.5% فحسب كانوا لا يزالون على قيد الحياة في مجموعة العلاج الكيميائي وفقا لفرانس برس.

وأوضحت الدراسة التى كشف عنها مدير الأبحاث السريرية في معهد غوستاف-روسّي البروفيسور بانجامان بيسّ، أن الاستعاضة عن العلاج الكيميائي باللقاح تتيح توفير نوعية حياة أفضل للمرضى وتحد من الآثار الجانبية.

وكان قد أضاف المدير العام لشركة أوزيه إيميونوثيرابوتيكس نيكولا بوارييه، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن هذه النتائج توفّر أملاً جديداً لهؤلاء المرضى، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 حقنة أجريت خلال مختلف الدراسات السريرية بحسب الوكالة الفرنسية وتهدف لقاحات السرطان العلاجية إلى تثقيف الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها بالتحديد.

وشارك ما مجموعه 219 مريضاً في الدراسة في 9 دول أوروبية والولايات المتحدة، 139 تلقوا "تيدوبي" و80 تلقوا العلاج الكيميائي.