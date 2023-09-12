أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8285 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.0790 جنيه للشراء، مقابل 33.2278 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.5757 جنيه للشراء، مقبل 38.7416 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5688 جنيه للشراء، مقابل 34.7303 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 20.9803 جنيه للشراء، مقابل 21.0732 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.2237 جنيه للشراء، مقابل 4.2424 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2187 جنيه للشراء، مقابل 8.2539 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 99.8753 جنيه للشراء، 100.3292 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3928 جنيه للشراء ، مقابل 8.4287 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7667 جنيه للشراء ، مقابل 82.1269 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0699 جنيه للشراء، مقابل 80.4181 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4540 جنيه للشراء، مقابل 8.4923 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4265 جنيه للشراء، مقابل 43.7515 جنيه للبيع.