فى ختام فعاليات اليوم الثانى من الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3.. المشروع يستعرض مجهوداته فى مجال التعليم والتوعية وينشر ثقافة الحفاظ على المحميات الطبيعية

فى ختام فاعليات اليوم الثانى من الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3، المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" ، والتى قامت بإفتتاحها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والبترول والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.

وأوضحت البيئة، في بيان لها منذ قليل أنه قد شهد اليوم الثانى من الورشة عقد مجموعة من الجلسات حول دور مشروع بناء القدرات الثالث CB3 فى مجال التعليم والتوعية البيئة والحفاظ على التراث الطبيعى داخل المحميات ، حيث أستعرضت الجلسة الخاصة بالتعليم ما قام به المشروع من مجهودات من أجل دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة.

كما ناقشت الجلسة الخاصة بالتوعية دور المشروع فى رفع الوعى البيئى لدى طلاب المدارس والجامعات وما تم من برامج وورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ، وتطرقت الورشة إلى مبادرة "الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام إنساني" التى نفذها المشروع بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية،والتى تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعى والتفكير العلمى، حيث شملت المبادرة إعداد برنامج تدريبى علمى موجه لطلاب الجامعات للتوعية بالمبادرة المصرية الدولية لربط اتفاقيات مكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجى سعياً لمستقبل أفضل وتنمية مستدامة.

وفى مجال المحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى قام المشروع بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة داخل المحميات الطبيعية كمحميات الغابة المتحجرة وقبة الحسنة ، حيث تم تنفيذ برامج ودورات لتوعية طلاب المدارس والأطفال بكيفية استغلال الموارد الطبيعية ، كما أستعرضت الجلسة نادى العلوم الذى أنشأه المشروع داخل محمية قبة الحسنة ،الذى يعد منارة جديدة للتوعية البيئية من قلب المحميات الطبيعية، و أحد أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر، التي تستهدف توعية المواطنين ويقدم برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية لمختلف الفئات، بمختلف أعمارهم وفئاتهم ، ويستهدف جذب الرحلات المدرسية لزيادة وعى الطلبة بالمحميات الطبيعية، وكذلك قضايا البيئة العالمية وبالأخص القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وذلك من خلال مجموعة ألعاب علمية تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البيئة، وتم إختيار محمية قبة الحسنة لإنشاء النادى، نظراً لطبيعتها الجيولوجية الخاصة ولموقعها المتميز.

وقد أوضح الدكتور أحمد وجدي مدير مشروع بناء القدرات دور المشروع في ادماج البعد البيئي في مجال التعليم، مُستعرضاً الخطوط العريضة لبرنامج الماجيستير المهني في الالتزام البيئي وادارة الموارد الطبيعية.

كما أكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة والمرأة بوزارة البيئة على أهمية المشروع في مجال التعليم العالي وقيامه بإبرام العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية، كما استعرضت برامج التوعية البيئية الخاصة بالمشروع والأنشطة الخاصة بها، ونادى العلوم بمحمية قبة الحسنة والأنشطة التي ستقام داخل النادى.

ومن جانبه أستعرض الدكتور كريم عمر المسؤول الفني بمشروع بناء القدرات عن الأنشطة الذي نفذها المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والحقائب التعليمية الخاصة بالتغير المناخي، التنوع البيولوجي، الاستدامة البيئية، و التدريبات التي قام بها المشروع لوحدة التوعية الطلابية بجهاز شئون البيئة والمدارس الدولية، لافتاً إلى إنجازات المشروع في مجال المحميات والتنوع البيولوجى ، مُستعرضاً بعض الفيديوهات التي قام المشروع بإنتاجها للتوعية عن المحميات الطبيعية مثل محمية وادي الحيتان بالفيوم وكهف سنور بمحافظة بنى سويف.

كذلك قامت الدكتورة مروة الوكيل رئيس القطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية بعرض الأنشطة التي تمت مع مشروع بناء القدرات عن برنامج دراسات التنمية وبناء القدرات الشبابية ودعم العلاقات الافريقية.

كما لفتت الدكتورة ريهام عبد الحميد مدير برنامج التنمية المستدامة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية إلى مبادرة مشروع بناء القدرات مع مكتبة الإسكندرية وهو " مشروع الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام انساني" وعن نتاج هذه المبادرة وهو كتاب " أطلس نباتات مجمع حدائق النزهة" .

كما أستعرض الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة التوصيات التى انتهت إليها الورشة على مدار يومين منها استكمال الحقائب التعليمية حول الموارد الطبيعية ، كفاءة استخدام الطاقة ، التعامل مع المخلفات ، والبدء فى تكوين منظومة للمؤشرات المؤثرة فى تغير المناخ بقطاعات الإنتاج المختلفة والحدود المسموح بها ، وكذلك تنظيم ورشة عمل تخصصية لاساسيات البيئة والقضايا المعاصرة للإعلاميين والصحفيين والعاملين بالقطاع المصرفى ، التعجيل بإطلاق برنامج الماجيستير المهنى ودعمه فنياً ومادياً ، تفعيل آليات للتعاون بين القطاعات الحكومية والجامعات المصرية فى مجالات الإستدامة البيئية ، استمرار دعم قطاع حماية الطبيعة وتكوين نوادى للعلوم.

جديراً بالذكر أن مشروع بناء القدرات الثالث CB3 يهدف إلى "تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في مصر"، و تعزيز جهود مصر لتعميم الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة لحماية البيئة والحفاظ عليها، حيث يشمل المشروع عددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلي الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية المسجلة لبناء شراكات لضمان نقل المعرفة المتبادلة والتعلم. بشكل عام.

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