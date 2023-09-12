"مياه القناة" تدعم أسطولها الميكانيكى بمعدات جديدة ضمن خطتها لمواجهة موسم السيول والأمطار

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استمرار جهود الشركة فى تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار رئيس الشركة انه تم تدعيم الاسطول الميكانيكى للشركة بعدد (٣) بدالة مزودة بطلمبة غاطسة تدار هيدروليكياً تصرف ١٠٠ لتر/ ث عند رفع ٢٠ متر وذلك فى اطار خطة الشركة لاستقبال موسم السيول والامطار .

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها (20) سيارة كسح سعة 10م3، وعدد (1) سيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش، وعدد (2) سيارة نافورى سعة 4م3، وعدد (2) لودر حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل بالشركة.

بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة لتدعيم كل قطاع من قطاعات الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للأكتفاء الذاتي وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لمواجهة ظروف العمل الطارئة فى كل منطقة وقطاع من قطاعات الشركة بمحافظات القناة الثلاثة، والاستفادة منها فى أعمال التطهير التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لأعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والامطار .