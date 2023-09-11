7 كيلو حشيش.. المُشدد 10 سنوات لعامل أحذية يتاجر في المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل أحذية بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بالاتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء البيلي، والمستشارين إيهاب الجنزوري، منتصر كحك، وإيهاب طلعت يوسف.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة أن معلومات سرية وردت إلى الأجهزة الامنية تفيد بأن المتهم يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار المواد المخدرة، متخذًا من محل عمله كمالك محل أحذية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وباستصدار إذن من النيابة العامة وبعد وضعه تحت المراقبة، أمكن ضبطه متلبسًا، وبحوزته 7 أكياس بها قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر، وأموال وهواتف محمولة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي والمعمل الكيميائى، أن المضبوطات عبارة عن 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وزنت 7 كيلوجرامات.

ووجهت له النيابة تهم الاتجار في المواد المخدرة، وقررت إحالته إلى المحاكمة التي قررت ما تقدم.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من صاحب محل أحذية يتخذ مجال عمله فيها ساتر لتجارة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، متلبسًا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.