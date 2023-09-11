ميقاتي يعقد لقاءً تشاوريًا مع وزراء وقائد الجيش بعد فشل انعقاد جلسة حكومية لبحث النزوح السوري

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لقاءً شاوريًا مع عدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني والمدير العام للأمن العام، وذلك بعد عدم انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والإعلام زياد مكاري، والشباب والرياضة جورج كلاس، والمالية يوسف الخليل، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والصناعة جورج بوشكيان، والاتصالات جوني القرم، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، والصحة فراس الأبيض، والعمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والمهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

ويتطلب انعقاد مجلس الوزراء اللبناني حضور ثلثي عدد أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوًا.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الأسبوع الماضي ملف ما وصفته الحكومة بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان وضبط الحدود البرية بعدما أحبط الجيش اللبناني محاولات تسلل آلاف السوريين على مدار الأسابيع الماضية.