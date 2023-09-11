أمن القاهرة يضبط حارس عقار سرق سائح أجنبي بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على حارس عقار، لقيامه بسرقة سائح أجنبي بنطاق قسم شرطة مدينة نصر ثان، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث أن المتهم يدعى محمد.أ، قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 8400 دولار امريكي من شخص اجنبي الجنسية وذلك حال قیام حارس العقار بتغيير لمبة إضاءة داخل شقه المجني عليه، وكان ذلك المبلغ المالى داخل حقيبته الشخصية، ليقوم المتهم بمغافلة الشاكي والاستيلاء على المبلغ المالي.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغ من شخص يحمل الجنسية اجنبية بتضررة من حارس عقار بمنطقة مدينة نصر قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنة.

وعلي الفور انتقلت فرقة مباحث شرطة مدينة نصر ثاني، وألقت القبض على حارس العقار المتهم بسرقة السائح، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.