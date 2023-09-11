تعليم بورسعيد تشهد حفل ختام الأنشطة التربوية

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية لمدرسة بورسعيد الرسمية للغات، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت وكيل أول الوزارة من خلال كلمتها للحضور على أهمية الانشطة المدرسية التي تزيد من مهارات الطالب الفنية وتعليمه كيفية العمل الجماعي في فريق واحد لتحقيق هدف مشترك، موجهة بضرورة تفعيل الأنشطة التربية بمدارس المحافظة.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والغنائية وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور، كما قامت الدكتورة هالة عبد السلام بتقديم الشكر لإدارة المدرسة جميع العاملين بها مثنية على المجهود المبذول للخروج بالحفل بهذه الصورة المشرفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية، على الألفي نقيب معلمي بورسعيد، واللواء يسرى عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وجمع من قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد.